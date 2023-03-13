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Акулининъ Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

27.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Акулининъ Илья

Мать: Акулинина Анастасія Иванова

Рождение ребёнка
?.03.1925

Дочь: Филиппова Мария

Мать ребёнка: Акулинина Надежда

Надеждинский
Рождение ребёнка
08.06.1927

Сын: Акулинин Александр

Мать ребёнка: Акулинина Надежда

Надеждинский
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Шарыгина Зинаида

Мать ребёнка: Акулинина Надежда

Надеждинский
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Акулинина Надежда

Надеждинский
Рождение ребёнка
1933

Сын: Акулинин Петр

Мать ребёнка: Акулинина Надежда

Надеждинский
Рождение ребёнка
1935

Сын: Акулинин Анатолий

Мать ребёнка: Акулинина Надежда

Надеждинский
Рождение ребёнка
1937

Сын: Акулинин Васииій

Мать ребёнка: Акулинина Надежда

Надеждинский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулинина Надежда

Смерть
27.04.1943
Причина смерти: На войне
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