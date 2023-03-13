Акулининъ Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти27.04.1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Акулининъ Илья
Рождение ребёнка
?.03.1925
Дочь: Филиппова Мария
Мать ребёнка: Акулинина Надежда
Надеждинский
Рождение ребёнка
08.06.1927
Сын: Акулинин Александр
Мать ребёнка: Акулинина Надежда
Надеждинский
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Шарыгина Зинаида
Мать ребёнка: Акулинина Надежда
Надеждинский
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Акулинина Надежда
Надеждинский
Рождение ребёнка
1933
Сын: Акулинин Петр
Мать ребёнка: Акулинина Надежда
Надеждинский
Рождение ребёнка
1935
Сын: Акулинин Анатолий
Мать ребёнка: Акулинина Надежда
Надеждинский
Рождение ребёнка
1937
Сын: Акулинин Васииій
Мать ребёнка: Акулинина Надежда
Надеждинский
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулинина Надежда
Смерть
27.04.1943
Причина смерти: На войне