Тутубалин Абрам Адрианович
Место рожденияд. Тутубалины, Кировская область
Дата рождения1882
Дата смерти1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Тутубалины, Кировская область
Рождение ребёнка
07.11.1912
Сын: Тутубалин Дмитрий Абрамович
Мать ребёнка: Тутубалина Варвара Ипполитовна
д. Тутубалины, Кировская область
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Тутубалина Татьяна Абрамовна
Мать ребёнка: Тутубалина Варвара Ипполитовна
д. Тутубалины, Кировская область
Рождение ребёнка
23.03.1928
Сын: Тутубалин Николай Абрамович
Мать ребёнка: Тутубалина Варвара Ипполитовна
д. Тутубалины, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тутубалина Варвара Ипполитовна
д. Тутубалины, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Абрамовна
Мать ребёнка: Тутубалина Варвара Ипполитовна
д. Тутубалины, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тутубалин Федор Абрамович
Мать ребёнка: Тутубалина Варвара Ипполитовна
д. Тутубалины, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тутубалин Григорий Абрамович
Мать ребёнка: Тутубалина Варвара Ипполитовна
д. Тутубалины, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тутубалин Владимир Абрамович
Мать ребёнка: Тутубалина Варвара Ипполитовна
д. Тутубалины, Кировская область
Смерть
1932