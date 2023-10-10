Тутубалин Абрам Адрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутубалин Абрам Адрианович

Место рождения

д. Тутубалины, Кировская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Тутубалины, Кировская область
Рождение ребёнка
07.11.1912

Сын: Тутубалин Дмитрий Абрамович

Мать ребёнка: Тутубалина Варвара Ипполитовна

д. Тутубалины, Кировская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Тутубалина Татьяна Абрамовна

Мать ребёнка: Тутубалина Варвара Ипполитовна

д. Тутубалины, Кировская область
Рождение ребёнка
23.03.1928

Сын: Тутубалин Николай Абрамович

Мать ребёнка: Тутубалина Варвара Ипполитовна

д. Тутубалины, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутубалин Иван Абрамович

Мать ребёнка: Тутубалина Варвара Ипполитовна

д. Тутубалины, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Абрамовна

Мать ребёнка: Тутубалина Варвара Ипполитовна

д. Тутубалины, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутубалин Федор Абрамович

Мать ребёнка: Тутубалина Варвара Ипполитовна

д. Тутубалины, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутубалин Григорий Абрамович

Мать ребёнка: Тутубалина Варвара Ипполитовна

д. Тутубалины, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутубалин Владимир Абрамович

Мать ребёнка: Тутубалина Варвара Ипполитовна

д. Тутубалины, Кировская область
Смерть
1932
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