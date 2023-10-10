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Ошлоков Николай Кирьянович

Место рождения

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1829 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Ошлоков Кирьян Васильевич

Мать: Ошлокова Анисья Семеновна

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
После 10.10.1852
Лепокурово, Баганский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Место жительства
До 10.10.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Томской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 перечислены из Мальково в сей же волости деревню Лепокурову
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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