Ступкин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.2013
Дочь: Ступкина Серафима Александровна
Мать ребёнка: Иванова Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
09.08.2016
Сын: Ступкин Савва Александрович
Мать ребёнка: Иванова Светлана Сергеевна