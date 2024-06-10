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Ступкин Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1985

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
10.11.2013

Дочь: Ступкина Серафима Александровна

Мать ребёнка: Иванова Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
09.08.2016

Сын: Ступкин Савва Александрович

Мать ребёнка: Иванова Светлана Сергеевна

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