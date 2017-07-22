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Митрофанов Тимофей Владимирович
Митрофанов Тимофей Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.07.2017
Пол
Мужской
Отец
Митрофанов Владимир Павлович
1988 г.р.
Мать
Митрофанова (Майорова) Яна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.2017
Отец:
Митрофанов Владимир Павлович
Мать:
Митрофанова Яна
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