Некрасова-Каменская (Некрасова-Коськова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова-Каменская (Некрасова-Коськова) Мария Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Некрасов-Коськов Иван Иванович

Мать: Некрасова Елизавета Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.09.1897

Сын: Некрасов-Каменский Федор Павлович

Отец ребёнка: Некрасов-Каменский Павел Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.11.1898

Муж: Некрасов-Каменский Павел Алексеев

Бракосочетание
19.01.1903

Муж: Лебедев Василий Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно