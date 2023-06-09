Некрасова-Каменская (Некрасова-Коськова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
23.09.1897
Сын: Некрасов-Каменский Федор Павлович
Отец ребёнка: Некрасов-Каменский Павел Алексеев
Бракосочетание
08.11.1898
Бракосочетание
19.01.1903
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно