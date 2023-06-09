Макарова (Шошина) Матрена Ларiонова
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Макаров Ларiон Тимофеев
Мать: ?
Рождение ребёнка
26.09.1844
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
30.01.1852
Муж: Варачев Петр Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно