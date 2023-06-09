Макарова (Шошина) Матрена Ларiонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Шошина) Матрена Ларiонова

Место рождения

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1754 г.р.

Мать

Муж

1817 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Макаров Ларiон Тимофеев

Мать: ?

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.09.1844

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
30.01.1852

Муж: Варачев Петр Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно