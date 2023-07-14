Морозова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 16.11.1822
Отец ребёнка: Морозов Иван Наумович
Рождение ребёнка
27.03.1824
Сын: Морозов Илларион Иванович
Отец ребёнка: Морозов Иван Наумович
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Морозов Иван Наумович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Морозова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Морозов Иван Наумович
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Морозов Иван Наумович
Рождение ребёнка
26.03.1845
Сын: Морозов Тит Иванович
Отец ребёнка: Морозов Иван Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно