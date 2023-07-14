Морозова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова Евдокия Васильевна

Морозова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 16.11.1822

Сын: Морозов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Наумович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1824

Сын: Морозов Илларион Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Наумович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Морозов Федор Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Наумович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Морозова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Морозов Иван Наумович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Морозов Николай Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Наумович

Рождение ребёнка
26.03.1845

Сын: Морозов Тит Иванович

Отец ребёнка: Морозов Иван Наумович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Иван Наумович

Смерть
Неизвестно