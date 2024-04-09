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(Назаренко) Ольга Тимофеевна

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Место рождения

Советский Союз, Россия, Татарстан, Лениногорск

Дата рождения

16.02.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1967

Отец: Назаренко Тимофей Евтихович

Мать: (Иванова) Дарья Семеновна

Развод
Неизвестно

Муж: Огарко Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огарко Александр Викторович

Рождение ребёнка
21.04.1992

Сын: Огарко Виктор Александрович

Отец ребёнка: Огарко Александр Викторович

Рождение ребёнка
03.08.1993

Сын: Огарко Александр Александрович

Отец ребёнка: Огарко Александр Викторович

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