(Назаренко) Ольга Тимофеевна
Место рожденияСоветский Союз, Россия, Татарстан, Лениногорск
Дата рождения16.02.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1967
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.04.1992
Сын: Огарко Виктор Александрович
Отец ребёнка: Огарко Александр Викторович
Рождение ребёнка
03.08.1993
Сын: Огарко Александр Александрович
Отец ребёнка: Огарко Александр Викторович