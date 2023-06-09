Никитин Григорий Владимирович
Место рождения
Дата рождения20.02.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1886
Рождение ребёнка
17.11.1919
Дочь: Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Никитина Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.12.1921
Дочь: Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Никитина Прасковья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно