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Никитин Григорий Владимирович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

20.02.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1886

Отец: Никитин Владимир Георгиевич

Мать: Никитина Елена Стефановна

Рождение ребёнка
17.11.1919

Дочь: Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Никитина Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.12.1921

Дочь: Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Никитина Прасковья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Прасковья Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно