Боровков Демид Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1732
Отец: Боровков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Боровков Пантелей Демидович
Мать ребёнка: Боровкова Елена Афонасьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Боровков Андрей Демидович
Мать ребёнка: Боровкова Елена Афонасьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Боровков Максим Демидович
Мать ребёнка: Боровкова Елена Афонасьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Андреева Ксения Демидовна
Мать ребёнка: Боровкова Елена Афонасьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Боровков Ларион Демидович
Мать ребёнка: Боровкова Елена Афонасьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Боровков Никифор Демидович
Мать ребёнка: Боровкова Елена Афонасьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Боровкова Елена Афонасьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Комарова Евдокия Демидовна
Мать ребёнка: Боровкова Елена Афонасьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Боровков Степан Демидович
Мать ребёнка: Боровкова Елена Афонасьевна
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 оборот
Смерть
Неизвестно