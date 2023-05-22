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Боровков Демид Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Боровков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Боровков Пантелей Демидович

Мать ребёнка: Боровкова Елена Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Боровков Андрей Демидович

Мать ребёнка: Боровкова Елена Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Боровков Максим Демидович

Мать ребёнка: Боровкова Елена Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Андреева Ксения Демидовна

Мать ребёнка: Боровкова Елена Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 48 лист
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Боровков Ларион Демидович

Мать ребёнка: Боровкова Елена Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Боровков Никифор Демидович

Мать ребёнка: Боровкова Елена Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Боровков Федор Демидович

Мать ребёнка: Боровкова Елена Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Комарова Евдокия Демидовна

Мать ребёнка: Боровкова Елена Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Боровков Степан Демидович

Мать ребёнка: Боровкова Елена Афонасьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровкова Елена Афонасьевна

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 63 оборот
Смерть
Неизвестно