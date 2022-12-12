Антонова Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Ольга Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1954

Отец: Антонов Владимир Александрович

Мать: Антонова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.1996

Сын: Краснов Иван Павлович

Отец ребёнка: Краснов Павел Владиславович

Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотова Анастасия Якубовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крайнер Ксения Якубовна

Отец ребёнка: не указан

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