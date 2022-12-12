Антонова Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1954
Рождение ребёнка
05.07.1996
Отец ребёнка: Краснов Павел Владиславович
Фурманов, Фурмановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотова Анастасия Якубовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крайнер Ксения Якубовна
Отец ребёнка: не указан