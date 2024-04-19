Кочергина Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорофеев Петр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин Иван Егорович

Место жительства
Неизвестно
Дуброва, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: (Кочергина) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Кочергин Иван Егорович

Дуброва, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кочергин Никита Иванович

Отец ребёнка: Кочергин Иван Егорович

Дуброва, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Кочергина) Апросинья Ивановна

Отец ребёнка: Кочергин Иван Егорович

Дуброва, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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