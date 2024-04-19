Кочергина Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Дочь: (Кочергина) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Кочергин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Кочергин Иван Егорович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Кочергина) Апросинья Ивановна
Отец ребёнка: Кочергин Иван Егорович
Смерть
Неизвестно