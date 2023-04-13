Вотякова (Передвигина) Акилина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти28.08.1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Вотяков Семен
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Передвигин Иван Саввин
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Передвигин Иван Саввин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Передвигина Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Передвигин Иван Саввин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиса Иванова
Отец ребёнка: Передвигин Иван Саввин
Смерть
28.08.1825