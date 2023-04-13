Вотякова (Передвигина) Акилина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотякова (Передвигина) Акилина Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

28.08.1825

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Вотяков Семен

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1806

Сын: Передвигин Лука Иванов

Отец ребёнка: Передвигин Иван Саввин

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Передвигин Иван Саввин

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Передвигина Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Передвигин Иван Саввин

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиса Иванова

Отец ребёнка: Передвигин Иван Саввин

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
28.08.1825