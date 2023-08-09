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Вотяков Семен

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Вотякова Акилина Семенова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марiя Семенова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Тимофей Семенов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин