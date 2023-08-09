Вотяков Семен
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Вотякова Акилина Семенова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марiя Семенова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин