Шелепина Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смерти14.03.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Шелепин Григорий Матфеевич
Рождение ребёнка
17.07.1803
Дочь: Шелепина Марина? Григорьевна
Отец ребёнка: Шелепин Григорий Матфеевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Шелепин Григорий Матфеевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Шелепин Григорий Матфеевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Фома Григорьевич
Отец ребёнка: Шелепин Григорий Матфеевич
Рождение ребёнка
09.08.1819
Дочь: Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Шелепин Григорий Матфеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Параскева Григорьевна
Отец ребёнка: Шелепин Григорий Матфеевич
Рождение ребёнка
18.03.1823
Отец ребёнка: Шелепин Григорий Матфеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.03.1839
Причина смерти: от чахотки