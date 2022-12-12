Шелепина Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепина Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

14.03.1839

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Лаврентий Григорьевич

Отец ребёнка: Шелепин Григорий Матфеевич

Рождение ребёнка
17.07.1803

Дочь: Шелепина Марина? Григорьевна

Отец ребёнка: Шелепин Григорий Матфеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805

Сын: Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Шелепин Григорий Матфеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1810

Сын: Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Шелепин Григорий Матфеевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Фома Григорьевич

Отец ребёнка: Шелепин Григорий Матфеевич

Рождение ребёнка
09.08.1819

Дочь: Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Шелепин Григорий Матфеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Шелепин Григорий Матфеевич

Рождение ребёнка
18.03.1823

Сын: Шелепин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Шелепин Григорий Матфеевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепин Григорий Матфеевич

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.03.1839
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от чахотки
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