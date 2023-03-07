Сырчина Феодосия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСырчина Феодосия Никитина

Сырчина Феодосия Никитина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Сырчин Вукол Яковлев

Отец ребёнка: Сырчин Яков Алексеев

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Сырчин Яков Алексеев

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Ксения Яковлева

Отец ребёнка: Сырчин Яков Алексеев

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Сырчин Яков Алексеев

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Сырчин Петр Яковлев

Отец ребёнка: Сырчин Яков Алексеев

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Сырчин Василий Яковлев

Отец ребёнка: Сырчин Яков Алексеев

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Дарья Яковлева

Отец ребёнка: Сырчин Яков Алексеев

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырчин Яков Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close