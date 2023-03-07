Сырчина Феодосия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Сырчин Вукол Яковлев
Отец ребёнка: Сырчин Яков Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Сырчин Яков Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Ксения Яковлева
Отец ребёнка: Сырчин Яков Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Сырчин Яков Алексеев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Сырчин Петр Яковлев
Отец ребёнка: Сырчин Яков Алексеев
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Сырчин Яков Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Дарья Яковлева
Отец ребёнка: Сырчин Яков Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сырчин Яков Алексеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858