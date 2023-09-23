Курагина Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Курагин Алексей Захарович
Отец ребёнка: Курагин Захарий Сидорович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Курагин Христофор Захарович
Отец ребёнка: Курагин Захарий Сидорович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Курагина Акулина Захаровна
Отец ребёнка: Курагин Захарий Сидорович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Курагина Мария Захаровна
Отец ребёнка: Курагин Захарий Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858