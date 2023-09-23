Курагина Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курагина Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Курагин Алексей Захарович

Отец ребёнка: Курагин Захарий Сидорович

Заболотско-Беляхинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Курагин Христофор Захарович

Отец ребёнка: Курагин Захарий Сидорович

Заболотско-Беляхинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Курагина Акулина Захаровна

Отец ребёнка: Курагин Захарий Сидорович

Заболотско-Беляхинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Курагина Мария Захаровна

Отец ребёнка: Курагин Захарий Сидорович

Заболотско-Беляхинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курагин Захарий Сидорович

Смерть
После 1858
Заболотско-Беляхинская, Слободской уезд, Вятская губерния
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