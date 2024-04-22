Усольцева (Новикова) Александра Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1836
Бракосочетание
22.01.1858
Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Поручители по мужу: Иван и Гаврило Усольцевы; по невесте: Никита Новиков и Яков Усольцев
Рождение ребёнка
17.12.1858
Сын: Усольцев Игнатий Никифорович
Отец ребёнка: Усольцев Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Усольцев Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1869
Сын: Усольцев Матвей Никифорович
Отец ребёнка: Усольцев Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
22.12.1870
Дочь: Евгения Никифоровна
Отец ребёнка: Усольцев Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
10.07.1876
Сын: Усольцев Антоний Никифорович
Отец ребёнка: Усольцев Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Настасья Никифоровна
Отец ребёнка: Усольцев Никифор Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно