Усольцева (Новикова) Александра Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсольцева (Новикова) Александра Прокопьевна

Усольцева (Новикова) Александра Прокопьевна

Место рождения

Заворохино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Заворохино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
22.01.1858

Муж: Усольцев Никифор Васильевич

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Поручители по мужу: Иван и Гаврило Усольцевы; по невесте: Никита Новиков и Яков Усольцев
Рождение ребёнка
17.12.1858

Сын: Усольцев Игнатий Никифорович

Отец ребёнка: Усольцев Никифор Васильевич

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Усольцев Никифор Васильевич

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Усольцев Матвей Никифорович

Отец ребёнка: Усольцев Никифор Васильевич

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.12.1870

Дочь: Евгения Никифоровна

Отец ребёнка: Усольцев Никифор Васильевич

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
10.07.1876

Сын: Усольцев Антоний Никифорович

Отец ребёнка: Усольцев Никифор Васильевич

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Настасья Никифоровна

Отец ребёнка: Усольцев Никифор Васильевич

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close