Настина (Хисамутдинова) Вероника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настина (Хисамутдинова) Вероника

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1930

Дата смерти

21.07.2010

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1930

Отец: Хисамутдинов Исмаил

Мать: ?

Рождение ребёнка
09.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
21.07.2010
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