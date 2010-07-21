Настина (Хисамутдинова) Вероника
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1930
Дата смерти21.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1930
Отец: Хисамутдинов Исмаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
09.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
21.07.2010