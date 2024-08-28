Бухнер (Остертаг) Анна Мария (Марианна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер (Остертаг) Анна Мария (Марианна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

08.10.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Остертаг Франц

Мать: Макс Агнезия

Бракосочетание
25.11.1852

Муж: Бухнер Якоб

Брабандер. Зап.38 от 25.11.1852г. Яков Бухнер, юноша 19 лет+Марианна Остертаг, девица 17 лет. Родители Петр Бухнер+Маргарета Мартель; Франц Остертаг+Агнезия Макс. Св.Лоренц Остертаг и Иоганн Шелль.
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Бухнер) Елизавета

Отец ребёнка: Бухнер Якоб

Рождение ребёнка
03.03.1868

Сын: Бухнер Михаил

Отец ребёнка: Бухнер Якоб

Брабандер Зап.№114. 3-4.03.1868г. родился, крещен Михаил Бухнер. Родители Яков Бухнер+Мария Анна Остертаг. Воспр.Михаил Гаммершмидт и Апполония Гааг.
Рождение ребёнка
1874

Сын: Бухнер Иоганн

Отец ребёнка: Бухнер Якоб

Смерть
08.10.1902
Причина смерти: от горячки | Деллер. Зап.31 от 8-10.1902 скончалась вдова Мария Анна Бухнер, ур.Остертаг, 68 лет, от горячки. Оставила детей - Михаила, Иоганна и Петра.

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