Бухнер (Остертаг) Анна Мария (Марианна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти08.10.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1835
Отец: Остертаг Франц
Мать: Макс Агнезия
Бракосочетание
25.11.1852
Муж: Бухнер Якоб
Брабандер. Зап.38 от 25.11.1852г. Яков Бухнер, юноша 19 лет+Марианна Остертаг, девица 17 лет. Родители Петр Бухнер+Маргарета Мартель; Франц Остертаг+Агнезия Макс. Св.Лоренц Остертаг и Иоганн Шелль.
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Бухнер) Елизавета
Отец ребёнка: Бухнер Якоб
Рождение ребёнка
03.03.1868
Сын: Бухнер Михаил
Отец ребёнка: Бухнер Якоб
Брабандер Зап.№114. 3-4.03.1868г. родился, крещен Михаил Бухнер. Родители Яков Бухнер+Мария Анна Остертаг. Воспр.Михаил Гаммершмидт и Апполония Гааг.
Рождение ребёнка
1874
Сын: Бухнер Иоганн
Отец ребёнка: Бухнер Якоб
Смерть
08.10.1902
Причина смерти: от горячки | Деллер. Зап.31 от 8-10.1902 скончалась вдова Мария Анна Бухнер, ур.Остертаг, 68 лет, от горячки. Оставила детей - Михаила, Иоганна и Петра.