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(Вдовина) Ксения Сергеевна

Место рождения

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1837 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вдовин Сергей Николаевич

Мать: не указана

Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Восприемник
30.10.1908
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Была восприемником у Георгия Васильевича Вдовина. Выписка из МК. ГАНИНО письмо #2183/02 от 01.08.2022
Восприемник
14.09.1910
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Была восприемником у Иоанна (Ивана) Григорьевича Вдовина. Выписка из МК. ГАНИНО письмо #2183/02 от 01.08.2022
Восприемник
05.12.1910
Берёзовец, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Была восприемником у Николая Васильевича Вдовина. Выписка из МК. ГАНИНО письмо #2183/02 от 01.08.2022
Смерть
Неизвестно