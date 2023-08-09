(Вдовина) Ксения Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вдовин Сергей Николаевич
Мать: не указана
Восприемник
30.10.1908
Была восприемником у Георгия Васильевича Вдовина. Выписка из МК. ГАНИНО письмо #2183/02 от 01.08.2022
Восприемник
14.09.1910
Была восприемником у Иоанна (Ивана) Григорьевича Вдовина. Выписка из МК. ГАНИНО письмо #2183/02 от 01.08.2022
Восприемник
05.12.1910
Была восприемником у Николая Васильевича Вдовина. Выписка из МК. ГАНИНО письмо #2183/02 от 01.08.2022
Смерть
Неизвестно