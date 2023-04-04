Агапова (Кокорева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Кокорева) Надежда

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Место рождения

дер.Филиповичи

Дата рождения

15.07.1899

Дата смерти

17.05.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

дер.Филиповичи
Рождение ребёнка
17.12.1925

Дочь: Коржева Татьяна

Отец ребёнка: Семен

Тюнино, Луховицы, Московская область
Смерть
17.05.1975
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Похороны
Неизвестно
Долгопрудненское кладбище
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