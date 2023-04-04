Агапова (Кокорева) Надежда
Место рождениядер.Филиповичи
Дата рождения15.07.1899
Дата смерти17.05.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
дер.Филиповичи
Рождение ребёнка
17.12.1925
Дочь: Коржева Татьяна
Отец ребёнка: Семен
Тюнино, Луховицы, Московская область
Смерть
17.05.1975
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Похороны
Неизвестно
Долгопрудненское кладбище