Черкасов Евдоким Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Черкасов Аким Захарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Черкасов Филипп Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1845
Сын: Черкасов Иван Евдокимович
Мать ребёнка: Черкасова Мария Никитична
Рождение ребёнка
12.01.1853
Дочь: Андреева Татьяна Евдокимовна
Мать ребёнка: Черкасова Мария Никитична
Рождение ребёнка
04.06.1855
Дочь: Черкасова Акилина Евдокимовна
Мать ребёнка: Черкасова Мария Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно