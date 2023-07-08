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Черкасов Евдоким Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Черкасов Аким Захарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Черкасов Филипп Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1845

Сын: Черкасов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Черкасова Мария Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.01.1853

Дочь: Андреева Татьяна Евдокимовна

Мать ребёнка: Черкасова Мария Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.06.1855

Дочь: Черкасова Акилина Евдокимовна

Мать ребёнка: Черкасова Мария Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасова Мария Никитична

Смерть
Неизвестно