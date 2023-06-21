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Матвеева Людмила Александровна
Матвеева Людмила Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.08.1941
Дата смерти
21.08.1983
Пол
Женский
Отец
Александр
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1941
Отец:
Александр
Мать:
?
Смерть
21.08.1983
Нижний Тагил
, город Нижний Тагил, Свердловская область
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