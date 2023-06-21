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Матвеева Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1941

Дата смерти

21.08.1983

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
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Место
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Рождение
26.08.1941

Отец: Александр

Мать: ?

Смерть
21.08.1983
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область