Thomas (Crawshay) Eliza — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Thomas (Crawshay) Eliza

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Место рождения

Caversham Park, Oxford, England

Дата рождения

27.06.1809

Дата смерти

1860

Пол

Женский

Отец

1788 г.р.

Мать

1785 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1809

Отец: Crawshay William

Мать: Crawshay Elizabeth

Caversham Park, Oxford, England
Крещение
03.08.1809
St. Marys, Lambeth, Surrey, England
Бракосочетание
1832

Муж: Thomas George

Merthyr Tydfil, Glamorgan, Wales
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1860
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