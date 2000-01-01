Thomas (Crawshay) Eliza
Место рожденияCaversham Park, Oxford, England
Дата рождения27.06.1809
Дата смерти1860
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1809
Отец: Crawshay William
Мать: Crawshay Elizabeth
Caversham Park, Oxford, England
Крещение
03.08.1809
St. Marys, Lambeth, Surrey, England
Бракосочетание
1832
Муж: Thomas George
Merthyr Tydfil, Glamorgan, Wales
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1860