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Плохой Филиппъ

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Плохой Иванъ Матвеевъ

Мать: Плохая Мария Тимофеева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.05.1784

Жена: Плохова Авдотья

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Сын: Плохой Сергей

Мать ребёнка: Плохова Авдотья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Плохова Авдотья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Плохова Авдотья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Плохой Яковъ

Мать ребёнка: Плохова Авдотья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1794
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Плохова Авдотья

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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