Плохой Филиппъ
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Плохой Иванъ Матвеевъ
Мать: Плохая Мария Тимофеева
Бракосочетание
05.05.1784
Жена: Плохова Авдотья
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788
Сын: Плохой Сергей
Мать ребёнка: Плохова Авдотья
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Плохова Авдотья
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Плохова Авдотья
Рождение ребёнка
1792
Сын: Плохой Яковъ
Мать ребёнка: Плохова Авдотья
Смерть
1794
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Плохова Авдотья