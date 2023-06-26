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Коняхин Николай Ильич
Коняхин Николай Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Пол
Мужской
Отец
Коняхин Илья Яковлевич
1923 г.р.
Мать
Коняхина (Кулебаба) Евдакия Степановна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец:
Коняхин Илья Яковлевич
Мать:
Коняхина Евдакия Степановна
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