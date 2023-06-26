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Коняхин Николай Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: Коняхин Илья Яковлевич

Мать: Коняхина Евдакия Степановна