Скрябин Кирилл Афонасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1704
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1704
Отец: Скрябин Афонасий (Афонка) Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Дочь: Чиркова Феодора Кириллова
Мать ребёнка: Скрябина Анна Иванова
село Нолинское, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1731
Сын: Скрябин Григорий Кириллов
Мать ребёнка: Скрябина Анна Иванова
село Нолинское, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732
Мать ребёнка: Скрябина Анна Иванова
село Нолинское, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Фоминых Наталья Кириллова
Мать ребёнка: Скрябина Анна Иванова
село Нолинское, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Стрижева Анна Кириллова
Мать ребёнка: Скрябина Анна Иванова
село Нолинское, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скрябина Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
бобыль
Место жительства
Неизвестно
село Нолинское, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1755
село Нолинское, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя