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Скрябин Кирилл Афонасьев

Место рождения

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Скрябин Афонасий (Афонка) Иванов

Мать: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1731

Дочь: Чиркова Феодора Кириллова

Мать ребёнка: Скрябина Анна Иванова

село Нолинское, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Скрябин Григорий Кириллов

Мать ребёнка: Скрябина Анна Иванова

село Нолинское, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Скрябин Ульян Кириллов

Мать ребёнка: Скрябина Анна Иванова

село Нолинское, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Фоминых Наталья Кириллова

Мать ребёнка: Скрябина Анна Иванова

село Нолинское, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Стрижева Анна Кириллова

Мать ребёнка: Скрябина Анна Иванова

село Нолинское, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрябина Анна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
бобыль
Место жительства
Неизвестно
село Нолинское, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1755
село Нолинское, Нолинская пятидесятня, Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя