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Познякова Аграфена Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Позняков Иван Федотов

Отец ребёнка: Позняков Федот Родионов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1832

Муж: Позняков Федот Родионов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Позняков Филипп Федотов

Отец ребёнка: Позняков Федот Родионов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Познякова Пелагея Федотова

Отец ребёнка: Позняков Федот Родионов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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