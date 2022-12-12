Познякова Аграфена Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Позняков Федот Родионов
Бракосочетание
До 1832
Смерть
После 1834
Рождение ребёнка
Около 1839
Отец ребёнка: Позняков Федот Родионов
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Познякова Пелагея Федотова
Отец ребёнка: Позняков Федот Родионов