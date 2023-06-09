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Бычкова Татьяна Михайловна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1901

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Бычков Михаил Александрович

Мать: Бычкова Мария Петровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд