Киселёва Марфа Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Бракосочетание
29.10.1889 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.09.1890 ст.
Дочь: Гультяева Ефросиния Захарьевна
Отец ребёнка: Киселёв Захар Иванович
Рождение ребёнка
09.11.1899 ст.
Дочь: Киселёва Мария Захаровна
Отец ребёнка: Киселёв Захар Иванович
Рождение ребёнка
13.06.1902 ст.
Дочь: Мануйлович Акулина Захаровна
Отец ребёнка: Киселёв Захар Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1904 ст.
Отец ребёнка: Киселёв Захар Иванович
Смерть
Неизвестно