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Киселёва Марфа Иосифовна

Место рождения

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
29.10.1889 ст.

Муж: Киселёв Захар Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.09.1890 ст.

Дочь: Гультяева Ефросиния Захарьевна

Отец ребёнка: Киселёв Захар Иванович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.11.1899 ст.

Дочь: Киселёва Мария Захаровна

Отец ребёнка: Киселёв Захар Иванович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1902 ст.

Дочь: Мануйлович Акулина Захаровна

Отец ребёнка: Киселёв Захар Иванович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1904 ст.

Сын: Киселёв Пётр Захарович

Отец ребёнка: Киселёв Захар Иванович

Ольховки, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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