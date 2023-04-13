Адарюкова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАдарюкова Прасковья Ивановна

Адарюкова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Неонила Владимировна

Отец ребёнка: Адарюков Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Адарюков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Адарюков Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Вера Владимировна

Отец ребёнка: Адарюков Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Адарюков Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Александра Владимировна

Отец ребёнка: Адарюков Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Глафира Владимировна

Отец ребёнка: Адарюков Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Адарюков Николай Владимирович

Отец ребёнка: Адарюков Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адарюков Владимир Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно