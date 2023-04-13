Адарюкова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Неонила Владимировна
Отец ребёнка: Адарюков Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Адарюков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Адарюков Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Вера Владимировна
Отец ребёнка: Адарюков Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Адарюков Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Александра Владимировна
Отец ребёнка: Адарюков Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Глафира Владимировна
Отец ребёнка: Адарюков Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Адарюков Николай Владимирович
Отец ребёнка: Адарюков Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно