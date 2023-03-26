Алейникова Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алейникова Ксения Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

На момент ревизии 1834 Ксении было 24 года
Рождение ребёнка
12.02.1831

Сын: Алейников Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Алейников Тимофей Васильевич

Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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