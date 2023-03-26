Алейникова Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
На момент ревизии 1834 Ксении было 24 года
Рождение ребёнка
12.02.1831
Сын: Алейников Федор Тимофеевич
Отец ребёнка: Алейников Тимофей Васильевич
Ветрено, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно