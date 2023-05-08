Минаева (Черницкова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минаева (Черницкова) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Черницков Василий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.10.1822

Муж: Минаев Яков Николаевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Минаева Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Минаев Яков Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Минаева Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Минаев Яков Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Минаев Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Минаев Яков Николаевич

Смерть
Неизвестно