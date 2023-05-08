Минаева (Черницкова) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Черницков Василий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1822
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Минаева Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Минаев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Минаева Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Минаев Яков Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Минаев Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Минаев Яков Николаевич
Смерть
Неизвестно