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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Кибиткина Елизавета Хрулькова
Отец ребёнка: Хрульков Денис Максимович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Сидорова Агриппина Хрулькова
Отец ребёнка: Хрульков Денис Максимович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Умнова Матрена Хрулькова
Отец ребёнка: Хрульков Денис Максимович
Смерть
Неизвестно