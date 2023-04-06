Хрульков Денис Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрульков Денис Максимович

Хрульков Денис Максимович

avatar

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Кибиткина Елизавета Хрулькова

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Сидорова Агриппина Хрулькова

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Умнова Матрена Хрулькова

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close