Трубицына Пелагея Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицына Пелагея Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1690 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Дочь: Ульяна Павлова

Отец ребёнка: Трубицын Павел Епифанов

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Марья Павлова

Отец ребёнка: Трубицын Павел Епифанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубицын Павел Епифанов

Место жительства
Неизвестно
Стрелец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Село Нижний Стрелец
Смерть
Неизвестно
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