Трубицына Пелагея Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Дочь: Ульяна Павлова
Отец ребёнка: Трубицын Павел Епифанов
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Марья Павлова
Отец ребёнка: Трубицын Павел Епифанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Стрелец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Село Нижний Стрелец
Смерть
Неизвестно