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(Орнатская) Ирина Николаевна
(Орнатская) Ирина Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Пол
Женский
Отец
Орнатский Николай Философович
1886 г.р.
Мать
Орнатская (Успенская) Серафима Иоановна
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Орнатский Николай Философович
Мать:
Орнатская Серафима Иоановна
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