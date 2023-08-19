Лукоянова - Русакова (Сутягина) Феврония Кондратьева (Панкратьева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукоянова - Русакова (Сутягина) Феврония Кондратьева (Панкратьева)

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

28.06.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1811

Отец: Сутягин Кодратий Алексеев

Мать: Сутягина Федосья Григорьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
21.05.1831

Муж: Лукоянов - Русаков Александр Григорьев

Рождение ребёнка
19.09.1833

Сын: Лукоянов Константин Александров

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Александр Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.11.1834

Сын: Лукоянов Григорий Александров

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Александр Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1840

Дочь: Матрона Александрова

Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Александр Григорьев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно