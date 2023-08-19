Лукоянова - Русакова (Сутягина) Феврония Кондратьева (Панкратьева)
Место рождения
Дата рождения28.06.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1811
Бракосочетание
21.05.1831
Рождение ребёнка
19.09.1833
Сын: Лукоянов Константин Александров
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Александр Григорьев
Рождение ребёнка
24.11.1834
Сын: Лукоянов Григорий Александров
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Александр Григорьев
Рождение ребёнка
26.03.1840
Дочь: Матрона Александрова
Отец ребёнка: Лукоянов - Русаков Александр Григорьев
Смерть
Неизвестно