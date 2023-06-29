Сидоров Ефим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1926
Дата смерти17.04.1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1926
Отец: Сидоров Петр Ефимович
Военная служба
Около ?.04.1944
Севастополь, Керчь
В войну (ВОВ) и после войны служил на корабле мичманом (прапорщиком), на Черноморском флоте, в г. Севастополь, Керчь.
Рождение ребёнка
30.03.1952
Сын: Сидоров Евгений
Мать ребёнка: Ульянова Валентина Александровна
Рождение ребёнка
10.05.1959
Дочь: Сидорова Ирина Ефимовна
Мать ребёнка: Ульянова Валентина Александровна
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Раиса
Развод
Неизвестно
Смерть
17.04.1984
Россия, Тамбовская область, пос. Никифоровка