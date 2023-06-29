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Сидоров Ефим Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1926

Дата смерти

17.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1926

Отец: Сидоров Петр Ефимович

Мать: Сидорова Евдокия Ивановна

Военная служба
Около ?.04.1944
Севастополь, Керчь
В войну (ВОВ) и после войны служил на корабле мичманом (прапорщиком), на Черноморском флоте, в г. Севастополь, Керчь.
Рождение ребёнка
30.03.1952

Сын: Сидоров Евгений

Мать ребёнка: Ульянова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
10.05.1959

Дочь: Сидорова Ирина Ефимовна

Мать ребёнка: Ульянова Валентина Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Сергей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Раиса

Развод
Неизвестно

Жена: Ульянова Валентина Александровна

Смерть
17.04.1984
Россия, Тамбовская область, пос. Никифоровка