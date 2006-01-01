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Dworkin Norman
Dworkin Norman
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.12.1914
Дата смерти
?.01.2006
Пол
Мужской
Отец
Dworkin Mendel
Мать
Dworkin (Katznelson) Zelda
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1914
Отец:
Dworkin Mendel
Мать:
Dworkin Zelda
Смерть
?.01.2006
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