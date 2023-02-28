Николай Михайлов
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Марашев Мартемьян Николаев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1825
Сын: Егор Николаев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1858
41
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно