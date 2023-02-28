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Николай Михайлов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1775 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Михаил

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Марашев Мартемьян Николаев

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Егор Николаев

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Марашев Иван Николаев

Мать ребёнка: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
41
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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