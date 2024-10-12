Христинья Никитовна 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Христинья Никитовна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Никита Филиппович

Мать: Евдокия Кириловна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роман Кондратьевич

Рождение ребёнка
14.01.1799 ст.

Дочь: (Романова) Аксинья Романовна

Отец ребёнка: Роман Кондратьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Сын: Романов Никифор Романович

Отец ребёнка: Роман Кондратьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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