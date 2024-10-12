Христинья Никитовна
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Никита Филиппович
Мать: Евдокия Кириловна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роман Кондратьевич
Рождение ребёнка
14.01.1799 ст.
Дочь: (Романова) Аксинья Романовна
Отец ребёнка: Роман Кондратьевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Романов Никифор Романович
Отец ребёнка: Роман Кондратьевич
Смерть
Неизвестно