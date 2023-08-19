Угнивенко Владимир Лукич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Угнивенко Лука Степанович
Мать: Угнивенко Наталья
Дочь: Захаренко Анна Владимировна
Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Васильевна
Сын: Угнивенко Иван Владимирович
Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Васильевна
Сын: Угнивенко Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Васильевна
Сын: Угнивенко Максим Владимирович
Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Васильевна
Сын: Угнивенко Косьма Владимирович
Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Васильевна
Дочь: Афанасия Владимировна
Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Васильевна
Сын: Угнивенко Дионисий Владимирович
Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Васильевна
Дочь: Олимпиада Владимировна
Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Васильевна
Дочь: Харитина Владимировна
Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Васильевна
Дочь: Параскева Владимировна
Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Васильевна