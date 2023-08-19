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Угнивенко Владимир Лукич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Угнивенко Лука Степанович

Мать: Угнивенко Наталья

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Захаренко Анна Владимировна

Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Угнивенко Иван Владимирович

Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
16.03.1872

Сын: Угнивенко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
12.06.1873

Сын: Угнивенко Максим Владимирович

Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
31.10.1876

Сын: Угнивенко Косьма Владимирович

Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
09.10.1877

Дочь: Афанасия Владимировна

Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
04.10.1879

Сын: Угнивенко Дионисий Владимирович

Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
10.10.1880

Дочь: Олимпиада Владимировна

Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
12.08.1882

Дочь: Харитина Владимировна

Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
15.10.1884

Дочь: Параскева Владимировна

Мать ребёнка: Угнивенко Феодосия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угнивенко Феодосия Васильевна

Смерть
Неизвестно