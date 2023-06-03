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Денисова Анна (Нюра) Павловна
Денисова Анна (Нюра) Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.11.1930
Пол
Женский
Отец
Денисов Павел Маркелович
1908 г.р.
Мать
Денисова (Артемьева) Елена Александровна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Рождение
28.11.1930
Отец:
Денисов Павел Маркелович
Мать:
Денисова Елена Александровна
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