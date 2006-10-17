Кузьмин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Александр Владимирович

Кузьмин Александр Владимирович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1955

Дата смерти

17.10.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1955

Отец: Кузьмин Владимир Данилович

Мать: Кузьмина Зинаида Глебовна

Рождение ребёнка
17.09.1980

Дочь: Кузьмина Юлия Александровна

Мать ребёнка: Кузьмина Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
19.01.1985

Дочь: Кузьмина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Кузьмина Любовь Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Любовь Михайловна

Смерть
17.10.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close