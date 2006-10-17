Кузьмин Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1955
Дата смерти17.10.2006
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1955
Рождение ребёнка
17.09.1980
Дочь: Кузьмина Юлия Александровна
Мать ребёнка: Кузьмина Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
19.01.1985
Дочь: Кузьмина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Кузьмина Любовь Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.2006