Тимербулатова (Яппарова) Минихаят Тухфатулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти05.09.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Сын: Тимербулатов Гайнулла Гиниятуллович
Отец ребёнка: Тимербулатов Гиниятулла Гизатуллович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Тимербулатов Махмуд Гиниятуллович
Отец ребёнка: Тимербулатов Гиниятулла Гизатуллович
Рождение ребёнка
10.02.1935
Сын: Тимербулатов Мидхат Гиниятуллович
Отец ребёнка: Тимербулатов Гиниятулла Гизатуллович
Рождение ребёнка
22.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимербулатов Гиниятулла Гизатуллович
Смерть
05.09.1976
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно