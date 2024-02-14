Тимербулатова (Яппарова) Минихаят Тухфатулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимербулатова (Яппарова) Минихаят Тухфатулловна

Тимербулатова (Яппарова) Минихаят Тухфатулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

05.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимербулатов Гиниятулла Гизатуллович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Тимербулатов Гайнулла Гиниятуллович

Отец ребёнка: Тимербулатов Гиниятулла Гизатуллович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Тимербулатов Махмуд Гиниятуллович

Отец ребёнка: Тимербулатов Гиниятулла Гизатуллович

Рождение ребёнка
10.02.1935

Сын: Тимербулатов Мидхат Гиниятуллович

Отец ребёнка: Тимербулатов Гиниятулла Гизатуллович

Рождение ребёнка
22.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербулатов Гиниятулла Гизатуллович

Смерть
05.09.1976
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.