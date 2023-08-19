Тренина (Сединкина) (Турухина) Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тренина (Сединкина) (Турухина) Марья Иванова

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.04.1821

Муж: Сединкин Александр Гаврилов

Рождение ребёнка
17.10.1821

Дочь: Евлампия Александрова

Отец ребёнка: Сединкин Александр Гаврилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.12.1829

Сын: Сединкин Евфимий Александров

Отец ребёнка: Сединкин Александр Гаврилов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.10.1834

Муж: Тренин Алексий Егоров

Смерть
Неизвестно