Тренина (Сединкина) (Турухина) Марья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1821
Рождение ребёнка
17.10.1821
Дочь: Евлампия Александрова
Отец ребёнка: Сединкин Александр Гаврилов
Рождение ребёнка
25.12.1829
Сын: Сединкин Евфимий Александров
Отец ребёнка: Сединкин Александр Гаврилов
Бракосочетание
28.10.1834
Смерть
Неизвестно