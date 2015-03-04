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Файрушин Тамерлан Сергеевич
Файрушин Тамерлан Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.03.2015
Пол
Мужской
Отец
Файрушин Сергей Рафикович
1986 г.р.
Мать
Епейкина Елена Михайловна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.2015
Отец:
Файрушин Сергей Рафикович
Мать:
Епейкина Елена Михайловна
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