Файрушин Тамерлан Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файрушин Тамерлан Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.2015

Пол

Мужской

Отец

1986 г.р.

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.2015

Отец: Файрушин Сергей Рафикович

Мать: Епейкина Елена Михайловна

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